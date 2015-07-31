قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إنه يتوقع الانتهاء من كل قوانين الانتخابات عقب افتتاح قناة السويس الجديدة.
> وأشار الفضالي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إجراءات تقديم أوراق المرشحين ربما تكون في سبتمبر المقبل، مشددا على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
> وشن الفضالي هجوما على المتربصين بقوانين الانتخابات والذين يستعدون للطعن عليها، مطالبا بتحصين البرلمان المقبل ضد الحل تجنبا لتعطيل مسيرة الدولة وخارطة الطريق.
«الفضالي»: بدء إجراءات الترشح للإنتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل
قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إنه يتوقع الانتهاء من كل قوانين الانتخابات عقب افتتاح قناة السويس الجديدة.