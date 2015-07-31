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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في شهيد جرجا

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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في شهيد جرجا محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في شهيد جرجا

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في شهيد جرجا

قام الدكتور/ ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء/ احمد ابوالفتوح مدير الامن بتقديم واجب العزاء في الشهيد مجند / محمود مصطفي محمد الذي استشهد في الحادث الارهابي الاخير في الهجوم علي سفارة النيجر بمديرية امن الجيزة ،
> حيث قدموا واجب العزاء لأسرة الشهيد بقرية “المغاربة”، مركز جرجا .

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