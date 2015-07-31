محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في شهيد جرجا

قام الدكتور/ ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء/ احمد ابوالفتوح مدير الامن بتقديم واجب العزاء في الشهيد مجند / محمود مصطفي محمد الذي استشهد في الحادث الارهابي الاخير في الهجوم علي سفارة النيجر بمديرية امن الجيزة ،

> حيث قدموا واجب العزاء لأسرة الشهيد بقرية “المغاربة”، مركز جرجا .