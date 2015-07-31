ضبط طالب بحوزته كمية من مخدر الحشيش اثناء ترويجه لها بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء محمد قاسم مدير امن الوادي الجديد بلاغا من مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة طالب بمدينة الخارجة وذلك خلال حملة امنية بقيادة رئيس مباحث قسم الخارجة اسفرت عن ضبط ” أ ” 19 سنة طالب ومقيم حي الزهور بمدينة الخارجة بحوزته 10 قطع حشيش و250 جنيه وتليفون محمول .

> تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 3913 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 واخطرت النيابة العامة للتحقيقات .