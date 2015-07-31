80 دقيقة من الرياضة أسبوعيا تقلل خطر إصابة الفتيات بالسرطان

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للتمارين والأنشطة البدنية، وكشفت مؤخراً دراسة علمية أشرف عليها باحثون من جامعة فاندربيلت الأمريكية أن ممارسة الفتيات للتمارين الرياضية بشكل منتظم قد يساهم فى الحد من فرص إصابتهن بالسرطان فى مراحل عمرية لاحقة.

وكشفت النتائج التى شملت 75 ألف سيدة صينية، تتراوح أعمارهن بين 40 و70 عاماً واستمرت لمدة 13 سنة، أن ممارسة الفتيات للتمارين الرياضية بمعدل ساعة و20 دقيقة أسبوعياً يساهم فى الحد من فرص إصابتهن بالسرطان بنسبة 16% كما تقلل فرص الوفاة الناجمة عن الإصابة بالأورام، وهو ما يعد أمراً مثيراً.

وتنصح التوصيات الحالية الأشخاص البالغين بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف بالأسبوع، بينما يُنصح الأطفال الذكور والفتيات بممارسة الأنشطة البدنية لمدة ساعة يومياً على الأقل .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الجارى.