أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان -
المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

80 دقيقة من الرياضة أسبوعيا تقلل خطر إصابة الفتيات بالسرطان

Google+ Print
80 دقيقة من الرياضة أسبوعيا تقلل خطر إصابة الفتيات بالسرطان 80 دقيقة من الرياضة أسبوعيا تقلل خطر إصابة الفتيات بالسرطان
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للتمارين والأنشطة البدنية، وكشفت مؤخراً دراسة علمية أشرف عليها باحثون من جامعة فاندربيلت الأمريكية أن ممارسة الفتيات للتمارين الرياضية بشكل منتظم قد يساهم فى الحد من فرص إصابتهن بالسرطان فى مراحل عمرية لاحقة.

وكشفت النتائج التى شملت 75 ألف سيدة صينية، تتراوح أعمارهن بين 40 و70 عاماً واستمرت لمدة 13 سنة، أن ممارسة الفتيات للتمارين الرياضية بمعدل ساعة و20 دقيقة أسبوعياً يساهم فى الحد من فرص إصابتهن بالسرطان بنسبة 16% كما تقلل فرص الوفاة الناجمة عن الإصابة بالأورام، وهو ما يعد أمراً مثيراً.

وتنصح التوصيات الحالية الأشخاص البالغين بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف بالأسبوع، بينما يُنصح الأطفال الذكور والفتيات بممارسة الأنشطة البدنية لمدة ساعة يومياً على الأقل .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365