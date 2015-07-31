إمام الحرم المكى يدعو لتحصين مدارك الشباب من الغلو والتطرف

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ان الشباب فى الأمة كنزها الثمين، مشيرا إلى أن مرحلة الشباب مرحلة الفتوة والعنفوان وإن لم ترشد هذه الحماسة انقلبت إلى غوغائية وفوضوية وجرت على صاحبها الآهات والحسرات وعلى الأمة الفتن الموبقات والبلايا المهلكات .

وحذر فى خطبة الجمعة بالمسجد الحرام الشباب من الغزو الفكرى ومنه ماتبثه فضائيات وشبكات التواصل وقال انها لا تفتأ فى إذكاء نار الفتنة بين الرعية والرعاة بدعوى الإصلاح وبين الشباب والعلماء بدعوى النصح والبصيرة وأخرى بدعوى الإثارة والبلبلة " ، مؤكدا أن الخلل فى الأمن الفكرى طريق إلى الخلل فى الجانب السلوكى والاجتماعى الذى يقود الى الفكر التكفيرى الذى يسرى بقوة فى صفوف فئة من شباب هذا الزمان .

ودعا الى تحصين مدارك الشباب وثقافاتهم بأحكام الحدود الشرعية كتحريم قتل النفس المعصومة وحكم الاعتداء على المعاهدين وأهل الذمة وخطورة أمر التكفير والغلو والتطرف وإطلاق الأحكام جزافا وترويع الآمنين وانتهاك حرماتهم وسلب أموالهم.

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