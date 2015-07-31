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مباشر #ليلة_البطل - بالفيديو والصور .. طائرات حربية تحلق والمدرجات تمتلئ بالألوان البيضاء

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مباشر #ليلة_البطل - بالفيديو والصور .. طائرات حربية تحلق والمدرجات تمتلئ بالألوان البيضاء مباشر #ليلة_البطل - بالفيديو والصور .. طائرات حربية تحلق والمدرجات تمتلئ بالألوان البيضاء

احتشد آلاف من مشجعي نادي الزمالك في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة (حلمي زامورا) تمهيدا للاحتفال بالدوري المصري لموسم 2014-2015.

وفتحت إدارة الزمالك الأبواب أمام مشجعيها على أرضية الملعب مع إغلاق المدرجات وذلك حرصا على سلامة الأعداد الغفيرة وعدم قدرة المدرجات على تحملها.

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5:00 الملعب مليء بجمهور الزمالك وفتح المدرجات لأعداد قليلة.

4:30 اللاعبون يجتمعون في المبنى الاجتماعي مع مجلس الإدارة تمهيدا لدخولهم ملعب زامورا للاحتفال مع الجمهور.

4:00 وتزامن ظهور طائرات حربية تحلق في سماء المهندسين تزامنا مع احتفالات جمهور الزمالك بالدوري..

ورصد FilGoal.com دخول الجماهير قبل ساعتين من الموعد الرسمي للاحتفال الذي يبدأ السادسة والنصف مساء من يوم الجمعة.

وتوج الزمالك بالدوري بعد غياب 11 عاما. واحتشد الآلاف للاحتفال باللقب.

شاهد فيديو الطائرات والجمهور من هنا

شاهد فيديو لدخول اجماهير

شاهد الصور

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فيديو اليوم السابع

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