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اختيارات "سيدتي نت" لعطر مناسب لجلسة الصديقات 

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اختيارات "سيدتي نت" لعطر مناسب لجلسة الصديقات  اختيارات "سيدتي نت" لعطر مناسب لجلسة الصديقات 

الجمعة 31-07-2015 15:11

 اختيار العطر صيفاً يغدو أمراً حسّاساً،  كون الرائحة القويّة النفاّذة تصبح غير محبّبة ومزعجة  لك ولصديقاتك، بخاصّة في حال الاجتماع لتناول الطعام  . لذا ننصحك  باختيار  العطر الخفيف الصيفي لجلسات لقاء الصديقات، ما يمنحك شعوراً بالارتياح والانتعاش، ويبعدك عن الإحراج .

" سيدتي نت " اختار لك، من  إصدرات هذا الصيف، عطور السكاكر التي تمنحك شعور الانتعاش والحيويّة  بشكل خفيف .

لهذه الاسباب اخترنا لك :

-برادا كاندي أو دو بارفان PRADA CANDY EAU DE PARFUM عطر رقيق  وراقٍ يمنحك الثقة  بالنفس  والتألّق بشكل مميّز .

-برادا كاندي لو PRADA CANDY L’EAU ماء تواليت  أنيق يتميّز برائحة  زهوره الشرقيّة التي تمنحك  رائحة خفيفة وراقية ومنعشة، وهو مناسب لجلسات الصديقات .

-برادا كاندي فلورال PRADA CANDY FLORALE ناعمة وخفيفة، تتوازن مع زهور بيضاء رقيقة تمنحك عبيراً رقيقاً وراقياً

-"ليه ديليس دو نينا" Les Délices de Nina عطر أشبه بقطعة سكاكر بنكهة  الفراولة، مع نفحات فراولة "مارا" والكراميل الأبيض، إضافة الى عبير الغاردينيا الرقيق مع لمسة من "البرالين" والمسك الأبيض. هذا الخليط المميّز والراقي يمنحك  رائحة رقيقة وشفّافة مناسبة للصيف، بحيث تعكس تألّقا مميّزاً.

 

 

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سيدتي