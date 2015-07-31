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بعد قليل..8 مقاتلات f16 تجوب سماء القاهرة والجيزة احتفالا بدخولها الخدمة

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بعد قليل..8 مقاتلات f16 تجوب سماء القاهرة والجيزة احتفالا بدخولها الخدمة بعد قليل..8 مقاتلات f16 تجوب سماء القاهرة والجيزة احتفالا بدخولها الخدمة
تظهر فى سماء القاهرة والجيزة بعد قليل 8 مقاتلات متعددة المهام من طراز إف 16 بلوك 52 ، وذلك احتفالا بتسلمها من الجانب الأمريكى.

وتجوب المقاتلات فى تمام الساعة الرابعة عصرا ، العديد من المناطق أهمها " أهرمات الجيزة ، ومدينة السادس من أتكبور وماسبيرو وكورنيش النيل " بمشاركة العديد من المقاتلات الأخرى ، وفريق الالعاب الجوية ، الذى يقدم عروضا مثيرة بالدخان الملون فى سماء القاهرة والجيزة .

8 مقاتلات f16 جديدة تجوب سماء القاهرة والجيزة احتفالا بدخولها الخدمة
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>واشنطن تواصل دعمها العسكرى لمصر.. السفارة الأمريكية بالقاهرة: تسليم 8 طائرات متقدمة من طراز F-16 و4 أخرى فى الخريف.. ودبلوماسى عسكرى بالسفارة: الطائرات أداة جديدة لمساعدة مصر فى حربها على الإرهاب

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