مدير أمن الشرقية: استنفار أمنى بطريق مصر الإسماعيلية استعدادا لافتتاح القناة

قال اللواء خالد يحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إن هناك حالة من الاستنفار الأمنى وتعزيز الخدمات الأمنية على طريق مصر ـ الإسماعيلية خاصة الجزء الذى يقع بنطاق محافظة الشرقية، استعداداً لحفل افتتاح مشروع قناة السويس.

وأضاف مدير أمن الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات أمنية مستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون فى المحافظة، وأن هذه الحملات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة.

>