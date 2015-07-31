أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن الشرقية: استنفار أمنى بطريق مصر الإسماعيلية استعدادا لافتتاح القناة

Google+ Print
مدير أمن الشرقية: استنفار أمنى بطريق مصر الإسماعيلية استعدادا لافتتاح القناة مدير أمن الشرقية: استنفار أمنى بطريق مصر الإسماعيلية استعدادا لافتتاح القناة
قال اللواء خالد يحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إن هناك حالة من الاستنفار الأمنى وتعزيز الخدمات الأمنية على طريق ـ الإسماعيلية خاصة الجزء الذى يقع بنطاق محافظة الشرقية، استعداداً لحفل افتتاح مشروع قناة السويس.

وأضاف مدير أمن الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات أمنية مستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون فى المحافظة، وأن هذه الحملات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»