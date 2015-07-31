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بالصور.. 8مقاتلات إف16 تجوب سماء القاهرة والجيزة احتفالا بدخولها الخدمة

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احتفلت القوات المسلحة بتسلم 8 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 من الجانب الأمريكى من فئة بلوك 52، من خلال عرض احتفالى جابت خلاله الطائرات الجديدة فوق مناطق «الهرم – مدينة السادس من أكتوبر- منطقة ماسبيرو – كورنيش النيل، وميدان التحرير» ومناطق عدة من القاهرة الكبرى، وذلك احتفالا بدخولها الخدمة بالقوات الجوية المصرية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس أنها ستسلم جمهورية العربية ثمانى مقاتلات من نوع F-16 على أن تضاف إليها أربع مقاتلات أخرى الخريف المقبل.

وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان لها أمس الخميس، أن هذا الإجراء يأتي فى إطار الدعم الأمريكى المستمر لمصر وللمنطقة بأكملها.

وأشارت إلى أن الطائرات المقاتلة ستنطلق مباشرة من قاعدة "فورت ورث" بولاية تكساس الأمريكية لتنضم إلى أسطول طائرات اف 16 الموجودة لدى سلاح الجو المصرى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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