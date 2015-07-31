محافظ الإسكندرية يفسخ التعاقد مع إحدى ماكينات فرم الخشب لمخالفات بيئية

أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه سيتم تحويل أحد العقود، والتى تم إبرامها مع أحد أصحاب ماكينات فرم الخشب وتحويله إلى وقود بديل إلى الشئون القانونية لفسخ التعاقد، لمخالفته شئون الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع.

وشدد "المسيرى" فى بيان رسمى اليوم الجمعة، أنه سيكون ذلك حال أى متعاقد يضر بالمحافظة أو بالعقد المتفق عليه.

وأشار "المسيرى" إلى أن الاتفاق يقوم على تقليم الأشجار ووزن الأخشاب مقابل مبلغ مالى تم الاتفاق عليه، ويقوم برفع المخلفات، وذلك تحت إشراف الأحياء والحدائق المركزية، ولكنه تسبب فى مشاكل كثيرة لعدم رفعه المخلفات، ووجه له إنذارًا سابقًا ويعتبر الأخير خلال شهر رمضان الماضى، وهذا هو التنفيذ، موضحا أن الحدائق المركزية هى من ستقوم بعملية تهذيب وتقليم الأشجار.