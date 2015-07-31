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وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات "الفولفو" إلى الإسكندرية

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وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات "الفولفو" إلى الإسكندرية وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات "الفولفو" إلى الإسكندرية
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن المحافظة اليوم استقبلت 16 أتوبيس "فولفو"، كدفعة أولى ضمن 150 أتوبيسا يتم تجميعها بمصانع غبور لتجميع الأتوبيسات بالعين السخنة، مشيرًا فى تصريحات صحفية إلى أنه سيتم صباح غد بدء إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بها.

يذكر أن الأتوبيس الفولفو يتميز باشتماله على محرك فولفو 290 حصان و6 سلندر ويورو 3 وتبريد مياه وتربو تشارجر، بالإضافة إلى الچيربوكس هيدرماتيك zf والسرعه مقيدة عند 80 كم/ساعة، التعليق وسادات هوائية فولفو adjusted، له إمكانية الرفع والخفض من مستوى الأرض لتسهيل الركوب، وأيضا الميل ناحية اليمين لتسهيل ركوب ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ طول الأتوبيس 12,20 متر وعرضه 2,5 متر وارتفاعه 3,10 متر، وسعة الأتوبيس 90 راكبًا منهم 36 جلوس.
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