​​القبض على عاطلين بحوزتهما 15 قطعة حشيش و300 قرص تامول في المنيا

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض علي عاطلين بحوزتهما عدد م قطع الحشيش والاقراص المخدرة بقصد ترويجها على المواطنين .

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من مباحث المخدرات ، بضبط محرم . ش . ف 38 سنه عاطل ، ومقيم بمدينة ملوى بحوزته 300 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار وهاتف محمول تحرر محضر بالواقعه برقم 2366 لسنة 2015 إدارى قسم ملوى .

وتم ضبط على . ش . إ 23 سنه عاطل ومقيم بقرية بمدينة الميا بحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار ، تحرر محضر بالواقعه برقم 9231 لسنة 2015 ، وتوالت النيابة التحقيق .