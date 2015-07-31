«غير بروفايلك».. فكرة اقترحها مواطن ونفذتها «قناة السويس» بطرح 26 صورة لشعارها

نشرت الصفحة الرسمية لقناة السويس الجديدة ،عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تصميم لصور مكونة من شعار قناة السويس الجديدة مع اسم كل محافظة من محافظات الجمهورية الـ26 لكي يضعها كل مواطن على حسابه بـ “فيس بوك”.

وأوضحت الصفحة الرسمية أن ذلك بناءً على فكرة مواطن مصرى، قالت إنه (أصر على عدم كشف اسمه)، والذى اقترح وضع شعار قناة السويس الجديدة مع اسم المحافظة كى يضعها كل مواطن على حسابه بـ “فيسبوك” وإيمانًا من الحملة بفضل المواطن المصرى فى مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرة إلي أن الفكرة لاقت استحسان العديد من متابعى الحملة.

وأضافت: “لذا قام فريق العمل بتصميم هذا الشعار لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية حتى يضعها كل متابعى الحملة من الآن و حتى يوم الإفتتاح حتى نؤكد للعالم إلى أى مدى يعى المواطن المصرى حجم الإنجاز الذى قام به المصريون ليسطروا به سطرًا جديدًا فى تاريخ البشرية”.

حفل افتتاح قناة السويس الجديدة سيكون في السادس من أغسطس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفود من ملوك ورؤساء العالم، وسيشهد عبور أول سفينتين من قوافل الشمال والجنوب في القناتين.