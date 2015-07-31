بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق مسيرة شبابية على ضفاف بحيرة التمساح

شهد محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية مراسم انطلاق المسيرة الشبابية التى نظمتها المديرية بمشاركة عدد 300 شاب يمثلون عدد خمس محافظات تشمل القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم والبحيرة بالإضافة إلى الاسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية للاحتفال العالمى والأسطورى المرتقب لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس 2015، وتحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة و اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وقد انطلقت المسيرة اليوم الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو الجارى من أمام بيت الشباب الدولى بطريق عمارة السياحى "البلاجات" وصولا إلى نادى وشاطئ التعاون.

كما تم إقامة مسابقات ومباريات للكرة الطائرة الشاطئية على هامش الاحتفالية التى نظمتها وأشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة.



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بدء انطلاق المسيرة من أمام بيت الشباب الدولي



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شباب المحافظات يشاركون فى المسيرة



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يحملون لافتة قناة السويس حلم وحققناه



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عدد من الفتيات والشباب يحملون الإعلام اثناء المسيرة



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احتفالات على أنغام السمسمية



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المحافظ وسط مجموعة من الشباب



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محافظ الإسماعيلية يتقدم المسيرة