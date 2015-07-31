غدا.. بدء التقديم لـ122 وظيفة بالمنطقة الأزهرية فى الوادى الجديد

أعلنت المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد عن تخصيص 122 وظيفة جديدة ضمن وظائف الأزهر الشريف التى تم الإعلان عنها بإجمالى 11880 وظيفة جديدة.

ويبدأ التقديم اعتبارا من غدا السبت ولمدة أسبوعين لسد العجز فى مختلف قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية من خريجى جامعة الأزهر والجامعات الأخرى أو إحدى الجامعات الخاضعة لقانون 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات، طبقا لأحكام القانون 18 لسنة 2015م، والقانون 156 لسنة 2007م وتعديلاته وعلى من يرغب التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب محددًا فيه الوظيفة التى يرغب التقدم إليها.

وتضمنت الوظائف المطلوبة بالوادى الجديد 40 خريجا فى القرآن الكريم و6 خريجين فى اللغة الإنجليزية و11 خريجا فى الرياضيات واثنين فى الفيزياء وواحد فى الكيمياء و22 فى الحاسب الآلى و15 فى رياض الأطفال و7 فى التربية الفنية و6 فى التربية الرياضية وواحد فى الأحياء وواحد فى اللغة الفرنسية .

والأوراق المطلوبة هى: المؤهل الدراسى، الرقم القومى، الموقف من التجنيد، النسبة المئوية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من نشر هذا الإعلان على بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg ولن يلتفت لأى طلبات ترد قبل أو بعد هذا الميعاد أو عن طريق اليد أو البريد، مع مراعاة ظروف المناطق التى يتوافر فيها عناصر المعاناة .

الشروط:

>أولا: وظائف المعلم المساعد:

>1- معلم مساعد قرآن كريم: أن يكون المتقدم من خريجى جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية) .

2- معلم مساعد ( لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة ألمانية ): أن يكون المتقدم من خريجى كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية .

3- معلم مساعد رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجى كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

>4- معلم مساعد ( كيمياء / فيزياء / أحياء ) : أن يكون المتقدم من خريجى كليات التربية

>أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء) .

>5- معلم مساعد حاسب آلى: أن يكون المتقدم من خريجى كليات التربية تخصص (حاسب آلى - تكنولوجيا التعليم - مكتبات ومعلومات وتكنولوجيا التعليم - تكنولوجيا التعليم التربوي)، خريجى كليات العلوم والهندسة شعبة حاسب آلى ، كلية الحاسبات، نظم معلومات، المؤهلات العليا تخصص الحاسب الآلى .

>6- معلم مساعد رياض أطفال : أن يكون المتقدم من خريجى كليات رياض الأطفال، أو المؤهلات العليا تخصص رياض أطفال .

>7- معلم مساعد تربية فنية: أن يكون المتقدم من خريجى كليات التربية تخصص تربية فنية، كلية التربية الفنية، كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية .

>8- معلم مساعد تربية رياضية : خريجى كليات التربية الرياضية .

>9- يشترط للتسكين على وظائف المعلمين فى وظيفة معلم مساعد لحملة المؤهلات غير التربوية - توافر شرط التأهيل التربوى للمؤهلات وإلا ينتهى العقد تلقائيا طبقًا لأحكام القانون.

>10- عدم جواز النقل إلا بعد مضى خمس سنوات، مع توفير البديل المناسب فى ضوء حاجة المنطقة الأزهرية التابع لها.

ثانيا : وظيفة واعظ

>1- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عال أزهرى من إحدى الكليات الشرعية أو العربية، وبالنسبة للوعظ باللغات الأجنبية يشترط أن يكون خريج الدرجة الخاصة أو الدراسات الإنسانية ( اللغات ) وكلية اللغات والترجمة أقسام اللغات .

>2- يشترط للعمل فى تحقيق التراث اجتياز الاختبارات المقررة لهذا التخصص ( فى حدود 30 متخصصًا).

ثالثا : بالنسبة لوظائف الخدمات المعاونة:

>أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الابتدائية – شهادة محو الأمية .

الشروط العامة :

>1- اجتياز الاختبارات التحريرية والاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية .

>2- بالنسبة لوظائف التعليم والخدمات المعاونة تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل مركز أو حى على حدة بكل محافظة وفقا لمتطلباتها، وبالنسبة لوظائف الوعظ تكون المفاضلة على مستوى كل محافظة، ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى وفقًا لنتائج الاختبارات والمقابلة الشخصية، وعند التساوى فى ذلك يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا .

> 3- يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوب شغل الوظائف فيها، وبالنسبة لوظائف الوعظ تكون الإقامة بالمحافظة المتقدم عليها ويرجع فى ذلك إلى بطاقة الرقم القومى.

>4- لا يقل التقدير العام للمتقدمين لوظائف التعليم والوعظ عن «جيد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 سنة عند الإعلان.

>5- بالنسبة لوظائف مركز تعليم اللغات الأجنبية أن يكون المتقدم من محافظة القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) قبل الإعلان ويرجع فى ذلك إلى بطاقة الرقم القومى .

>6- يتم استيفاء نسبة 5 % من الوظائف المعلن عنها للمعاقين .

>7- على المتقدمين فى هذا الإعلان أن يتابعوا بأنفسهم ميعاد ومكان المقابلة الشخصية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.