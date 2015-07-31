مركز لرصد الكوارث ومتابعة حرائق مصانع العاشر من رمضان بـ5 ملايين جنيه

أكد المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعجيل بالانتهاء من إنشاء مركز الأزمات والكوارث وتوفير التمويل الذى يصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبا بالتنسيق مع وزارة الدفاع وإدارة السلامة والصحة المهنية، خاصة بعد كارثة مصنع العبور.

وأوضح أبو النجا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم ربط المركز بقاعدة البيانات للمصانع لمعرفة مكان الكارثة فى نفس توقيت وقوعها وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مدربين أكفاء من مفتشى السلامة والصحة المهنية بالمدينة للعمل بالمركز وتدريب العاملين به، مضيفًا أن المركز سيقوم العمل فيه على محورين الأول حول تقييم المخاطر بالشركات وتصنيفها حسب درجة المخاطر سواء كانت كيمائية، أو فيزيائية أو ميكانيكية، والثانى إطلاق إنذار بالمركز فور وقوع الكارثة أو الحريق من خلال لوحة إنذار إلكترونية مسجل عليها جميع بيانات المصانع.

وذكر أبو النجا أنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات، سيتم توفير التمويل الذى يصل إلى 5 ملايين جنيه تقريبًا، وأن هناك شركاء لنا فى إنشاء المركز وهى وزارة الدفاع والإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية فى العاشر من رمضان، والتى انتهت بالفعل من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بمصانع العاشر من رمضان تمهيدًا لإدخال بياناتها على لوحة مركز رصد الكوارث والأزمات والحرائق بمصانع العاشر من رمضان بالتعاون مع قسم الحماية المدنية بالعاشر والجمعية بعد ربطها بوحدة الرصد الجوى بالحماية المدنية.

وأوضح أبو النجا أن توافر جميع اشتراطات الأمن الصناعى داخل المصنع شرط أساسى للحصول على الرخصة النهائية للتشغيل، وفى حالة عدم توافر تلك الاشتراطات يتم العمل برخص مؤقتة وأن كل منشأة صناعية تسعى لتوفير كل احتياجاتها من الأمن الصناعى، ويقوم مسئولو الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية بتدريب نسبة من العاملين داخل المصانع على وسائل الإطفاء المختلفة، وذلك لسرعة التعامل فى حالة نشوب أى حريق بداخله.

وأشار "أبو النجا" إلى أن معظم المصانع الموجودة داخل مدينة العاشر من رمضان مستوفية كل شروط الأمن الصناعى من تدريب عاملين، ووجود طفايات وأجهزة إنذار ومواتير وخطوط حريق وإطفاء ذاتى حسب نشاط المنشأة سواء مصنع كيماويات أو ورق أومواد غذائية إذ لكل نشاط طفاية ذاتية خاصة بِه للتعامل مع تلك المواد، مؤكدا أن عددا قليلا جدا من المصانع يعمل دون وجود اشتراطات الأمن الصناعى إذ تعمل برخص مؤقتة للتشغيل.

الجدير بالذكر أن المركز أعلن فى إطار تفعيل مبادرة العاشر من رمضان نموذحا للسلامة والصحة المهنية التى أطلقتها الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة خلال زيارتها الأخيرة للعاشر فى عيد العمال لدعم الاستثمار والحفاظ على أرواح العمال، خلال شهر مايو الماضى.