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استكمال أعمال محطة طاقة شمسية بالفرافرة على 60 فدانًا بمنحة إماراتية

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استكمال أعمال محطة طاقة شمسية بالفرافرة على 60 فدانًا بمنحة إماراتية استكمال أعمال محطة طاقة شمسية بالفرافرة على 60 فدانًا بمنحة إماراتية
قال العقيد عبد الغنى السماحى رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن رئاسة المركز تستعد لافتتاح محطة الطاقة الشمسية فى مدينة الفرافرة والتى يجرى تنفيذها بمنحة إماراتية على مساحة 60 فدانًا تقريبًا والتى تعد أكبر محطة على مستوى المحافظة بقدرة خمسة ميجاوات حيث
>تم الانتهاء من 70% من حجم أعمال المشروع ومن المقرر أن يتم افتتاحه نهاية شهر أغسطس المقبل.

وفى سياق متصل بدأت مديرية الإسكان بالتعاون مع رئاسة مركز الفرافرة أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الكفاح الاجتماعية بتكلفة 350 تصل الى ألف جنيه حيث إنه سيتم تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المبنى ضمن مشروع إحلال وتطوير عدد من الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة بتمويل من الصندوق الاجتماعى وتحت إشراف مديرية الإسكان.

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