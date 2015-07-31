ضبط 103 أسطوانات غاز مدعمة داخل مصنع طوب طفلى بزفتى

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 103 أسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة داخل مصنع طوب طفلى بقرية كفر الديب قبل استخدامهما فى تصنيع الطوب.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 103أسطوانات غاز تجارية مدعمة داخل مصنع طوب طفلى بقرية كفر الديب ملك"طارق .ع.ا" - 51 سنة ومقيم بقرية دهتوره –لاستخدامها في تصنيع الطوب الطفلى وتحرر له المحضر 24296 جنح مركز زفتى لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.