ما اختناق عصب اليد ولماذا يحدث؟

اختناق العصب الأوسط لليد Carpal tunnel Syndrome

يقول الدكتور ضياء السيد استشارى جراحة العظام وجراحات اليد، يتكون رسغ اليد من عظيمات صغيرة محورية لتحريك رشا اليد، ولها سقف من نسيج سميك، وهم جميعا يكونون قناة تسمى قناة الرسغ Carpal tunnel وداخل هذه القناة تمر جميع الأوتار إلى كف اليد وتسمح بتحريك الأصابع، ومن فوقهم يمر العصب الأوسط.

والعصب الأوسط هو عصبٌ هام جدا للوظيفة الحساسة لليد، يغذى الإحساس فى ثلاثة ونصف إصبع فى اليد ومعظم راحة اليد. وهو أيضا مسئول عن تغذية بعض العضلات الصغيرة المسئولة عن حركة كف اليد والضغط البسيط على العصب داخل القناة الرسغية نتيجة التهاب الأغشية المغلفة للأوتار، أو المجهود الزائد أو مرض السكر يؤدى فى البداية إلى ألم، وتنميل وحرقان، أو تقريص وأحيانا السقوط المفاجئ للأشياء من اليد.

و هناك أعراض مماثلة قد تحدث فى اليد نتيجة ضغط على الأعصاب فى الرقبة أو نتيجة خشونة فى فقرات الرقبة والتفرقة بينهم بالفحص الطبى إلا أن اختناق العصب الأوسط فى الرسغ هو الأكثر شيوعا والأسهل علاجا بالجراحة أو بدونها.

وغالبا ما تبدأ الأعراض تدريجيا فى صورة تنميل - حرقان - ألم - وأحيانا تقريص أو هرش فى اليد وراحة اليد والإصبع الأكبر والثانى والأوسط (3 أصابع ونصف)، وأحيانا إحساس بالصدمة الكهربائية الصغيرة أو برودة فى اليد بجانب عدم القدرة على أداء الحركات الدقيقة بالأصابع المعنية.

بالإضافة إلى زيادة الألم أكثر فى فترة الليل، وقد يوقظ المريض من النوم فى ساعات الفجر ويضطره لوضع يده تحت جسمه، أو يدلى بها بجانب السرير أو يحركها حركات سريعة متعاقبة لفك التنميل بها ومع زيادة الضغط على العصب تظهر الأعراض صباحا وخلال اليوم، وقد يضعف من قوة قبضة اليد والقدرة على الإمساك بالأشياء الصغيرة.

ولعلاج اختناق عصب اليد هناك بعض مضادات الالتهاب وفيتامينات الأعصاب مع الراحة التامة لليد وعمل علاج طبيعى باستخدام الموجات الصوتية.

ويمكن فى بعض حالات الإصابة الشديدة التدخل الجراحى عن طريق فتحة صغيرة جداً بكف اليد أو بالمنظار الجراحى ويتحسن المريض بشكل سريع ويعود لممارسة حياته بشكل طبيعى .