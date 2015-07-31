Ant-Man يصل الى الصالات العربية

رجل النمل يخلّص العالم من مؤامرة والدب Ted يعود في مغامرة جديدة، هذه هي عناوين الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Marvel’s Ant-Man

بعد النجاح الذي حققته شركة Marvel العام الماضي من خلال نقل القصص المصوّرة Guardians of the Galaxy الى الشاشة الكبيرة، ها هي اليوم تلقي الضوء على بطل خارق غير معروف وشعبي هو Ant-Man أو رجل النمل، وبرأيي الخاص نجحت الشركة مرة جديدة بتقديم فيلم سينال حتماً إعجاب محبي هذا النوع من الأفلام. يتمتع Ant-Man بمؤثرات بصرية منفّذة بطريقة محترفة وملفتة وسيناريو مقبول الى حد ما. أقول ذلك لأنه لا يحتوي على مفاجآت كبيرة فمن تابع الفيلم منذ بداياته يعرف تماماً كيف ستكون نهايته، أما التمثيل فمقنع بالنسبة الى Paul Rudd في دور Ant-Man و Michael Douglas في دور الـ Dr. Hank Pym.

Marvel’s Ant-Man يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Ted 2

عندما تنظرون الى الملصق الإعلاني الخاص بفيلم Ted 2 يمكن أن يعتبر البعض منكم أن هذا الفيلم عائلي بامتياز لأن الدب الموجود على الملصق الإعلاني يبدو ظريفاً وقريباً للأولاد، ولكن في المقابل الأشخاص الذين شاهدوا الجزء الأول يعرفون تماماً أن الفيلم مصنّف لغير الصغار وهذا ما عوّدنا عليه السيناريست والمخرج والممثل Seth MacFarlane في أفلامه وهو الذي أعطى صوته للدب Ted.

Ted 2 فيلم كوميدي خفيف يشارك في بطولته Mark Wahlberg و Amanda Seyfried ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق ولبنان.