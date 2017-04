بالصور: أنجلينا جولي في لقطات مؤثرة مع أطفال بورما

في إطار جولاتها الإنسانية حول العالم، وصلت النجمة العالمية Angelina Jolie صباح يوم الأربعاء إلى بورما، بدعوة من المعارضة اونغ سان سو تشي.

وتأتي هذه الزيارة الاولى بدعوة من المعارضة اونغ سان سو تشي التي يعتبر حزبها الاوفر حظا للفوز في الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

Jolie التي زارت لبنان مؤخراً بصفتها موفدة خاصة لمفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، قالت "انا متحمسة للقاء الناس ومجموعات من النساء والمجتمع المدني والنازحين والشباب لاطلع مباشرة منهم على مخاوفهم على مستقبل البلاد".

وقبل بورما، زارت Angelina كمبوديا حيث من المقرر ان تصور لحساب شركة Netflix للبث فيلما عن نظام الخمير الحمر، سيحمل إسم First They Killed My Father ويتوقع ان يعرض الفيلم في العام 2016.

وعن هذا العمل، قالت النجمة في بيان لها: عمق فهمي لتجربة الأطفال مع الحرب والأثر المعنوي الذي تتركه فيهم، ساعدني في التعرف عن قرب على شعب كمبوديا موطن ابني.

يشار إلى أن الممثلة العالمية Angelina Jolie هي من أكثر النجوم الذين يبذلون جهداً كبيراً في متابعة القضايا الإنسانية في العالمين العربي والغربي.

بالفيديو : أنجلينا جولي تطالب بحقوق المرأة في القمة الأفريقية