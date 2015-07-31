العثور على ستيوارت باغز جثة هامدة في شقته

وجد الممثل البريطاني Stuart Baggs نجم برنامج تلفزيون الواقع "The Apprentice" جثة هامدة في شقته في جزيرة "مان".

وذكرت الشرطة أنّ سبب وفاة الممثل ما يزال مجهولاً، بالرغم من أن لا شيء يشير إلى أنّ وفاته مشبوهة جنائياً.

وكان Stuart ، الذي توفي عن عمر ناهز الـ27 عاماً، أصغر المرشحين عندما ظهر في برنامج الـ "بي بي سي وان" سنة 2010 في عمر الـ21.

يذكر أنه بعد انتشار خبر الوفاة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم التعازي ونشر صور له.

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