رامي عياش يقلد بأرفع وسام لنادي الروتاري "وسام بول هاريس"

أحيا البوب ستار رامي عياش أمس حفل عشاء مميز في عالية-لبنان، بحضور رئيس نادي الروتاري رجا شهيب و رئيس بلدية عالية وجدي مراد ونخبة كبيرة من الوجوه المعروفة.

قدم رامي خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته منها "قلبي مال، يامسهر عيني، يغنيلا وبدقلا.." وغيرها وسط أجواء فنية رائعة.

خلال الحفل قلد رئيس نادي الروتاري "رجا شهيب " ، "رامي عياش الانسان والفنان" بأرفع وسام لنادي الروتاري "وسام بول هاريس" تحت اسم جمعيته الخيرية "عياش الطفولة " فضلا عن أعماله الفنية الناجحة التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

من جهة أخرى كرم رامي من قبل رئيس بلدية عالية "وجدي مراد " بدرع تكريمي، بدوره رامي تشكرهم, معبرا لهم عن سعادته وفخره.