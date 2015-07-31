علشان صحة عظامك ابعد عن شيل الأوزان الثقيلة

ارتفعت مؤخرا نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وللنساء النصيب الأكبر من هذه النسبة خاصة عند بلوغ سن انقطاع الطمث "سن اليأس" كما لوحظ أن هناك زيادة فى نسبة الإصابة بهشاشة العظام بين الرجال والشباب.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو فؤاد مدرس جراحات العظام، إنه هناك عدة أسباب وعوامل تساهم فى اصابة الأشخاص بهشاشة العظام مبكرا ومنها الاجهاد الشديد والتغذية غير الصحية.

ويستكمل د. عمرو قائلا: "تساهم ممارسة بعض الأشخاص لبعض المهن فى الإصابة بهشاشة العظام، ومنها على سبيل المثال المهن التى تتطلب حمل أشياء وأوزان ثقيلة وصعود ونزول السلالم والجلوس لفترات طويلة مما يزيد من فرص الاصابة بمشاكل وهشاشة العظام.

لذلك ينصح د. عمرو قائلا: "يجب على الأشخاص عدم رفع أحمال ثقيلة والحصول على فترات وقسط من الراحة أثناء العمل مع الالتزام باللياقة البدنية.

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