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إعفاء الوفود المشاركة في احتفالية قناة السويس من رسوم تأشيرة دخول البلاد

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إعفاء الوفود المشاركة في احتفالية قناة السويس من رسوم تأشيرة دخول البلاد إعفاء الوفود المشاركة في احتفالية قناة السويس من رسوم تأشيرة دخول البلاد

أرشيفية

أكد العميد أشرف رضا مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة  انه تقرر إعفاء الوفود المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة من رسوم تأشيرة الدخول سواء كانت وفود إعلامية أو شخصيات عامة أو سياسية وذلك وفقا للتعليمات التي وردت من وزارة الداخلية .. جاء ذلك في تصريح له اليوم .

 وقال إنه تم تخصيص مكاتب لضباط الجوازات بصالات الوصول بمطار 1 ومطار 3 وصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة وباستراحات الرئاسة والحكومية و كبار الزوار والمميزة معلق عليها شعار قناة السويس الجديدة من أجل سرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وذلك في إطار توجيهات مدير أمن المطار اللواء طارق فتحي ..مضيفا انه تم إلغاء جميع الأجازات والراحات للضباط وأفراد  الأمن ورفع درجة الاستعدادات القصوى لتقديم كافة التسهيلات للضيوف المشاركة .

 

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