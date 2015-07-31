العثور على سلاح الشهيد أمين شرطة صلاح صدقى داخل صندوق قمامة بالقليوبية

عثر أمن القليوبية على السلاح الشخصى للشهيد أمين الشرطة صلاح صدقى من قوة وحدة مباحث مركز الخانكة، إثر إصابته بطلق نارى أثناء مطاردة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتبين للواء عرفة حمزة رئيس المباحث الجنائية حضور المدعو "رمضان المصرى" 43 سنة عامل خردة ومقيم دائرة المركز.. وأبلغ أنه أثناء قيامه بعمله فى جمع الخردة من صناديق القمامة بمنطقة أبو زعبل.. عثر على سلاح نارى طبنجة، وبفحصها تبين للمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث القسم أنها الطبنجة المفقودة المسلمة للشهيد، وهى عبارة عن طبنجة عيار 9 مللى طويل ماركة سى زد ديوتى تحمل رقم 240556B .. وفقدت أثناء التعامل مع الجناة، تم اتخاذ إجراءات كف البحث عن السلاح النارى فى حينه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 52 أحوال مركز الخانكة تاريخه، ملحقا بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.