مؤتمر جوارديولا - لا أريد أن أكون مشكلة لبايرن.. لم أتلق عروضا من أندية أخرى

أكد جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ أنه لم يحدد حتى الآن مستقبله سواء بتجديد التعاقد مع الفريق أو الرحيل لناد أخر.

وزعمت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني سيرحل عن الفريق البافاري مع صيف العام المقبل، وستكون وجهته المقبلة هي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد جوارديولا للتحدي الأول في الموسم الجديد بملاقاة فولفسبورج السبت في كأس السوبر الألمانية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي:"أنا مدرب بايرن ميونيخ وسعيد بتواجدي هنا".

وأضاف "لم أحدد مستقبلي بعد. عندما أتخذ قراري، سأعلم مسؤولي النادي. مازال لدينا متسع من الوقت. إذا جددت عقدي مع الفريق، فسأفعل ذلك لإيماني بأنه الأفضل لبايرن. لا أريد أن أكون مشكلة للنادي".

وأردف "قمت بكل ما في وسعي، أؤدي بكل ما في وسعي، وسأقوم بكل ما في وسعي. لم أتلق عرضا من ناد أخر".

وعن دور قائد الفريق فيليب لام الموسم المقبل أوضح "لام سيلعب في خطي الدفاع والوسط على مدار الموسم".

وسيشارك بايرن في كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه باللقب عام 2012 على حساب بروسيا دورتموند وخسارته أمام نفس الفريق العامين الماضيين.