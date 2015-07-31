مترو دبي يستقطب 88 مليوناً ومليوني راكب للترام

علنت هيئة الطرق والمواصلات أن مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، تمكّن خلال النصف الأول من العام الجاري، من تحقيق معدلات مرتفعة في عدد مرتاديه مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي 2014، حيث استقطب 88 مليونا و 252 ألفا و34 راكبا، فيما بلغ عدد مرتادي ترام دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مليوناً و854 ألفاً، و55 راكباً.

وقال محمد المظرب، مدير إدارة تشغيل القطارات في الهيئة: إن هذا الارتفاع في مرتادي مترو وترام دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، ما هو إلا مؤشر ملموس على أن هاتين الوسيلتين تمكنتا من استحواذ اهتمام المقيمين والزوّار من خلال جعلها الوسيلة الأساسية في التنقل داخل إمارة دبي، كونها تجمع ما بين السهولة، المتعة، والترفيه والأمان في الوصول إلى مختلف المناطق سواء التجارية والسكنية بالإمارة.

وأضاف: نسعى في هيئة الطرق والمواصلات وبشكل مستمر إلى تقديم العديد من المبادرات وتطوير الخدمات التي تسهم في إسعاد الناس، واستقطاب الجمهور من أجل استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل عام ، والمترو والترام على وجه الخصوص.

وأوضح، أن عدد ركّاب الخط الأحمر خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 55 مليوناً و783 ألفاً و626 راكباً، في حين بلغ عدد ركّاب الخط الأخضر 32 مليوناً و468 ألفا و408 راكباً، مشيرا إلى أن محطة ديرة سيتي سنتر بالخط الأحمر تصدرت معدلات الركاب ب3 ملايين و640 ألفا و354 راكباً، فيما جاءت محطة الرقة في المرتبة الثانية بمعدل 3 ملايين و614 ألفاً و141 راكباً، واحتلت محطة الاتحاد المركز الثالث بمعدل 3 ملايين و557 ألفاً و113 راكباً.

وأضاف المظرب: فيما يتعلق بالخط الأخضر لمترو دبي فقد تصدرت محطة الفهيدي المركز الأول بعدد ركّاب وصل إلى 3 ملايين و652 ألفاً و827 راكباً، تليها محطة بني ياس بـ 3 ملايين و202 ألفاً و947 راكباً، وكان المركز الثالث من نصيب محطة الغبيبة بمعدل مليونان و452 ألفاً و750 راكباً.

وفيما يتعلق بعدد مرتادي ترام دبي خلال النصف الأول من العام الجاري أوضح مدير إدارة تشغيل القطارات في الهيئة، أن عدد مرتادي الترام بلغ مليون و854 ألفاً و55 راكباً، واحتلت محطة دبي مارينا المرتبة الأولى بعدد ركّاب وصل إلى 502 ألف و898 راكباً، تلتها محطة أبراج بحيرات جميرا بـ 244 ألفاً و829 راكباً، فيما احتلت محطة جميرا بيتش ريزيدنس (1) المركز الثالث بعدد ركّاب بلغ 231 ألفاً و186 راكباً.

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