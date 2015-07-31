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المنوفية تطلق ماراثون للدراجات احتفالا بقناة السويس الجديدة

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المنوفية تطلق ماراثون للدراجات احتفالا بقناة السويس الجديدة المنوفية تطلق ماراثون للدراجات احتفالا بقناة السويس الجديدة

مارثون الدراجات بمحافظة منوفية

نظمت محافظة المنوفية، ماراثون للدراجات تحت شعار ” بتفرح” بشوارع مدينة شبين الكوم فى الثامنة من صباح اليوم الجمعه، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس،  بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة .

شارك فى الماراثون اكثر من 200 شاب وفتاه من أبناء المحافظة، حيث انطلق الماراثون من امام الاستاد الرياضي بشبين الكوم مرورا بشوارع هشام بركات (شارع الاستاد) والجلاء البحرى وجمال عبد الناصر.

هذا وقد اشار محافظ االمنوفية الى ان العالم بأثره سيشهد على عظمة وعبقرية هذا الشعب الذي انجز واحد من أهم مشروعات هذا القرن هذا المشروع الذي يعد انطلاقه وبداية لتدشين مزيد من المشروعات التى تعيد الى التاريخ مشاهد توصل ارادة ابناء مصر التى تميزوا بها عبر العصور.

وأضاف في زمن قياسي استطاع ابناء مصر انجاز هذا المشروع ويعد مهرجان اليوم تعبيرا عن فرحتنا ودعوة لاسراع الخطى نحو آفاق جديده لمستقبل قريب سيشهد ما يتمتع به شعب مصر من ارادة تميزوا بها عبر عصور التاريخ ويشهد على ذلك اهرامات الماضي البعيد والسد العالى فى الماضي القريب وقناة السويس الجديده فى الحاضر والمستقبل التى ملأت السماء تفاؤلا ونورا فليكن هذا الحدث بداية جديده تتطلب تفعيلا متواصلا لارادتنا وتحمل مفاهيما جديده للتحضر والرقي ولنسمو بعملنا من مستوى الى مستوى

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