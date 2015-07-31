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صلاح: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع روما

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صلاح: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع روما صلاح: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع روما

أكد محمد صلاح النجم المصري، الذي أصبح قريبا من الانضمام لفريق روما الإيطالي، سعادته بالاقتراب من ارتداء قميص نادي العاصمة الإيطالية.

وقال النجم المصري لصحيفة (لاجازيتا ديلو سيورت) الإيطالية:"لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري".

وأضاف "لم أتوقع هذا الاستقبال الحار من قبل جماهير روما".

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح سيجتمع مع رودي جارسيا مدرب الفريق قريبا، وأن الأخير صرح بأنه ينتظر الفرعون المصري في فريقه.

وكان في انتظار نجم المقاولون العرب، بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي السابق، عدد كبير من جمهور روما فور وصوله مطار العاصمة تمهيدا للتوقيع على عقود انتقاله للفريق.

وخاض صلاح الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لروما الذي رغب في انتدابه يناير الماضي لكن فضل التعاقد وقتها مع الإيفواري سيدو دومبيا.

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