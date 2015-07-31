بالصور.. افتتاح أول محطة طاقة شمسية بالإسماعيلية بتكلفة مليون و450 ألف جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة، أول محطة طاقة شمسية فى الإسماعيلية على أرض الجامعة، بتكلفة مليون و450 ألف جنيه.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق رحمى والدكتور عاطف أبو النور نائبا رئيس الجامعة لشئون البيئة والطلاب ومحمد النساج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، إن جامعة قناة السويس بدأت تطبيق تجربة الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء بشكل موسع بعد نجاح تجربه إنارة عامود بالخلايا الشمسية منذ ما يقرب من خمسة أشهر لباحث بقسم الفيزياء بكلية العلوم، وبعد نجاح التجربة بدأت الجامعة بتطبيقها بشكل موسع وأكبر من خلال إنارة المبنى الإدارى للجامعة .

وأشار"غراب" إلى أن المشروع يشمل إنارة الجامعة باستخدام الطاقة الشمسية والبداية من المبنى الإدارى، حيث بدأت اللجنة المكونة من أعضاء بكليتى العلوم والهندسة والإدارة الهندسية بالجامعة العمل منذ شهر مارس الماضى وسلمت الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع 104 ببنها يوم 3 يونيو الماضى، المحطة للجامعة، لافتا إلى أنه تم إنشاء 5 محطات 4 منها فوق سطح المبني الإدارى ومحطة على الأرض أمام المبنى، بتكلفة مليون و450 ألف جنيه وتم افتتاحها اليوم.

وأضاف الدكتور حسين عفيفى، المشرف التنفيذى على المشروع، أن فكرة الطاقة الشمسية تعتمد على إنشاء وحدات مجمعة للخلايا الشمسية، كل وحدة مكونة ما بين 200 إلى 300 خلية ومخرجات الوحدة الواحدة 250 خلية، وتقوم كل وحدة بعمل تيار مباشر ثم تنقل إلى محول لتحويله لتيار متردد يمكن استخدامه وتخزينه فى الإنارة واستخدامات الكهرباء.

وأضاف "عفيفى"، أن طرق تخزين الطاقة الشمسية إما تخزين فى بطاريات أوتخزين مباشرة للشبكة وتستخدم الجامعة التخزين المباشر للشبكة، وأن عمر محطة الطاقة الشمسية ما بين 25 سنة إلى 50 سنة عمل وأعمال الصيانة بسيطة وسهلة من مسح للخلية فقط.



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جانب من الافتتاح



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رئيس الجامعة ومرافقوه يتفقدون ألواح الطاقة الشمسية



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ألواح الطاقة الشمسية أمام المبنى الادارى



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جانب من تفقد رئي الجامعة والضيوف محطة الطاقة الشمسية