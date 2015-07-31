مدير أمن جنوب سيناء يعلن إلغاء تفويج الحافلات السياحية تدريجيا

اأعلن اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء أنه سوف يتم إلغاء التفويج الأمنى للحافلات السياحية تدريجيا حتى يستطيع السائحون الاستمتاع برحلاتهم دون إضاعة وقت برنامج الرحلة وأضاف موسى أن جميع المدن السياحية تغطيها كاميرات المراقبة.

جاء ذلك خلال جولته لمدينة دهب التى تفقد خلالها الكمائن الأمنية واستمع لشكاوى منظمى الرحلات السياحية ومعاناتهم فى التفويج الأمنى للأتوبيسات السياحية لدهب وسانت كاترين.

وفى سياق متصل يلتقى اليوم مدير الأمن مع سكان المرحلة الأولى من الإزالة المقررة لتعديات الرويسات للوصول لحل للسكان قبل إزالة المساكن عن طريق الحوار ومناقشة المشكلة معهم التى تفاقمت خلال الأعوام الماضية فى ظل عدم تنفيذ خطة إسكان بمدينة شرم الشيخ.

وشنت مديرية أمن جنوب سيناء أمس حملات أمنية كبرى فى مدينتى شرم الشيخ وأبورديس تم خلالهما ضبط بندقية" إم 16 " يروبيرتى بمنطقة سهب بابورديس بالإضافة لضبط1841 صاروخ ألعاب نارية و70 حالة اشتباه وتنفيذ 6 أحكام بالحبس علاوة على عشرات المخالفات المرورية والتموينية.