نوم الأطفال فى وقت متأخر يصيبهم بالسمنة والأنيميا

انتظام ساعات ومواقيت النوم لدى الأطفال من أهم العوامل المساعدة للحفاظ على صحتهم ونموهم السليم وبالطبع فعادة السهر ليلا عند الأطفال تعد من أخطر العادات غير الصحية.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال يؤكد أن عدم حصول الطفل على كفايته من النوم فى الوقت المناسب يؤثر بالسلب على صحتة وخاصة شهيته.

التأخر فى النوم عند الأطفال يفقدهم الشهية

>عدم حصول الطفل على كفايته من النوم فى ساعات الليل المبكرة يؤدى تبعا لرأى طلعت لإصابته بفقدان الشهية، وخاصة طوال ساعات نهار اليوم التالى، وهو ما ينتج عنه بالطبع تعرضه للعديد من المضاعفات أهمها الإصابة بالأنيميا والضعف العام.

السهر لساعات طويلة يصيب الأطفال بالسمنة

>الأثر الثانى لاضطراب النوم عن الأطفال هو إصابتهم بالسمنة، وتبعا لرأى طلعت فإن السهر لساعات طويلة ليلا يدفع الطفل لتناول مزيد من الطعام والوجبات الدسمة، فى توقيت غير مناسب.

فمن المعروف أن عملية حرق السعرات الحرارية والدهون بالجسم تضعف فى فترة المساء، وهو ما يرفع من فرص تعرض الطفل للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.