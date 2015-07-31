فى الجو الحار وزيادة العرق قوى جسمك بالماء والفاكهة

مع ارتفاع درجة الحرارة يتعرض الجسم لفقدان العديد من السوائل بداخله فى عملية التعرق، والمفهوم الدارج لدى الكثيرين هو أن العرق عبارة عن أملاح وماء فقط، وهو ما يجعلهم يعتقدون أن تناول الماء والطعام الغنى بالملح يكفى للتعويض عما فقدوه فى عملية التعرق.

يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن العناصر التى يفقدها الجسم نتيجة لإفرازه كميات كبيرة من العرق فى فصل الصيف، تتمثل فى الماء والأملاح والعناصر المعدنية والفيتامينات.

وبالتالى فتعويض ما فقده الجسم يعتمد على إمداده بجميع تلك العناصر، وخاصة الماء والمعادن والفيتامينات، فخسارة الجسم من تلك العناصر تفوق خسارته من الأملاح على عكس ما هو شائع لدى البعض.

لذا ينصح أخصائى السمنة والنحافة بالحرص على تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة ليترات من الماء يوميا، بواقع ثلاثة أكواب قبل الوجبات الثلاثة، كما ينصح بضرورة تعويض الجسم عن نقص الفيتامينات والمعادن من خلال تناول حصص يومية من الفواكه والخضروات الطازجة، أو عصائر الفواكه خالية السكر.

كما يحذر يوسف من تناول المشروبات الغازية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكفايين، الذى يؤثر بصورة سلبية على ميتابوليزم الجسم.