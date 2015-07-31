أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فى الجو الحار وزيادة العرق قوى جسمك بالماء والفاكهة

Google+ Print
فى الجو الحار وزيادة العرق قوى جسمك بالماء والفاكهة فى الجو الحار وزيادة العرق قوى جسمك بالماء والفاكهة
مع ارتفاع درجة الحرارة يتعرض الجسم لفقدان العديد من السوائل بداخله فى عملية التعرق، والمفهوم الدارج لدى الكثيرين هو أن العرق عبارة عن أملاح وماء فقط، وهو ما يجعلهم يعتقدون أن تناول الماء والطعام الغنى بالملح يكفى للتعويض عما فقدوه فى عملية التعرق.

يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن العناصر التى يفقدها الجسم نتيجة لإفرازه كميات كبيرة من العرق فى فصل الصيف، تتمثل فى الماء والأملاح والعناصر المعدنية والفيتامينات.

وبالتالى فتعويض ما فقده الجسم يعتمد على إمداده بجميع تلك العناصر، وخاصة الماء والمعادن والفيتامينات، فخسارة الجسم من تلك العناصر تفوق خسارته من الأملاح على عكس ما هو شائع لدى البعض.

لذا ينصح أخصائى السمنة والنحافة بالحرص على تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة ليترات من الماء يوميا، بواقع ثلاثة أكواب قبل الوجبات الثلاثة، كما ينصح بضرورة تعويض الجسم عن نقص الفيتامينات والمعادن من خلال تناول حصص يومية من الفواكه والخضروات الطازجة، أو عصائر الفواكه خالية السكر.

كما يحذر يوسف من تناول المشروبات الغازية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكفايين، الذى يؤثر بصورة سلبية على ميتابوليزم الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365