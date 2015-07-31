1500 متظاهر فى عمان "نصرة للأقصى" ضد "الاعتداءات" الاسرائيلية

شارك نحو 1500 شخص الجمعة فى تظاهرة فى عمان تحت عنوان "جمعة الغضب، الأقصى يوحدنا"، منددين ب"اعتداءات" اسرائيل فى القدس الشرقية المحتلة خصوصا فى المسجد الأقصى.

وانطلقت التظاهرة التى نظمتها جماعة الاخوان المسلمين فى الاردن من امام المسجد الحسينى الكبير (وسط عمان) عقب صلاة الجمعة وسط انتشار امنى كثيف.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "جمعة الغضب للأقصى والحرائر" و"هبوا لنصرة الأقصى"، اضافة الى صور لجنود اسرائيليين ومتشددين يهود داخل الأقصى وخلال اشتباكات مع فلسطينيين كتب على بعضها "اعتداءات اسرائيل على الاقصى واشقائنا".

وهتف هؤلاء "بالروح بالدم نفديك يا اقصى" و"اهتف وسمع كل الناس احنا للاقصى حراس"، اضافة الى "عالقدس رايحين ابطال فاتحين، ورفعت اعلام اردنية واعلام جماعة الاخوان المسلمين فى الاردن خلال التظاهرة التى انتهت سلميا.

وجدد المتظاهرون مطالبة الحكومة الاردنية بطرد سفير اسرائيل من عمان والغاء معاهدة السلام مع تل ابيب الموقعة عام 1994، وكانت الشرطة الاسرائيلية دخلت الاحد الماضى الى المسجد الاقصى فى القدس الشرقية المحتلة لانهاء اشتباكات وقعت بين فلسطينيين ويهود متشددين دخلوا المسجد، ما اثار موجة غضب لدى المسلمين.