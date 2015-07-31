إنفوجرافيك – مدربون مصريون ' رايح جاي '

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي أن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق بات لاعبا في صفوف الزمالك رسميا وسيرسل الاستغناء يوم الأحد.

ووقع كهربا على عقود انضمامه للزمالك والاستغناء الموجه قبل سفره إلى أوغندا مع منتخب مصر الأوليمبي.. وأتم النادي الأبيض اتفاقه مع الفريق البترولي بحسب تصريحات مدير الكرة بإنبي.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات تليفزيونية: "انتهت صفقة بيع كهربا للزمالك مقابل 6.5 مليون جنيه وسنرسل الاستغناء يوم الأحد".

وأضاف "بخصوص أحمد رفعت هناك ثلاثة لاعبين نفاوضهم.. إذا نجح إنبي في ضمهم سنوافق على بيعه للزمالك".

وعلم FilGoal.com أن إنبي يفاوض الهندوراسي ماريو مارتينيز ومحمد بسيوني لاعب وسط الشرطة.

وإن نجح إنبي في إتمام ضم الثنائي فبنسبة كبيرة سيسمح لرفعت بتحقيق حلمه بالانضمام للزمالك.