محمود عزت يختار سموحة بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. والفريق يفاوض عبد الظاهر

أعلن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة تعاقد الفريق مع محمود عزت مدافع المقولون العرب لمدة 4 مواسم.

وجاء تعاقد النادي السكندري مع المدافع السابق لنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي بمثابة المفاجأة نظرا لسعي الأهلي والزمالك منذ فترة للتعاقد مع اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن المبلغ المدفوع لنادي المقاولون هو 2 مليون جنيه من أجل الحصول على اللاعب.

ولعب صاحب الـ23 عاما 16 مباراة مع ذئاب الجبل هذا الموسم مع المدرب حسن شحاتة عقب عودته من رحلة احتراف قصيرة في ماديرا البرتغالي.

وسبق لعزت اللعب في منتخب مصر للشباب مع المدرب ضياء السيد، إذ كان أحد أعضاء الفريق في كأس العالم 2011 بكولومبيا.

ويعد عزت هو الصفقة السادسة لسموحة للموسم الجديد بعد ثنائي الداخلية أحمد تمساح وحسام باولو، عمر سعد لاعب حرس الحدود، إسلام جمال لاعب الأسيوطي، وخالد كساب لاعب غزل المحلة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الفريق يفاوض مهاجم الأهلي أحمد عبد الظاهر للانتقال لصفوفه.