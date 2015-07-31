أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول – الشوالي يختار أحرف 4 لمصاحبته في مباراة خماسي

Google+ Print
لعبة في الجول – الشوالي يختار أحرف 4 لمصاحبته في مباراة خماسي لعبة في الجول – الشوالي يختار أحرف 4 لمصاحبته في مباراة خماسي

لو ستذهب إلى مباراة خماسي، من اللاعبين الـ4 الذي تثق فيهم وترغب في أن يرافقوك؟ أجب في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.

نجم BeINSports شارك في لعبة FilGoal.com والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها نجوم الكرة المصرية.

وقال عصام الشوالي: "جيانلويجي بوفون هو حارس مرمى فريقي بلا شك".

ثم أضاف "سيرخيو راموس سيكون مدافعي الأساسي في الفريق. معه في الوسط سيلعب أندريس إنيستا ساحر برشلونة".

وتابع "أما خط الهجوم فسيشارك فيه 2. ليونيل ميسي".

وأردف "هناك بندق. خالد الغندور بمهارته الكبيرة وهناك بيبو بسرعته وحرفيته في الركض بالكرة".

وأكمل "طبعا سأبدل مكاني مع كل واحد فيهم لفترة. وبما إننا نمتلك بدلاء فهناك لاعب مهم جدا يجب أن يأتي معنا".

وأتم "وائل جمعة للأعباء الدفاعية. الصخرة خامسنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل