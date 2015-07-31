لعبة في الجول – الشوالي يختار أحرف 4 لمصاحبته في مباراة خماسي

لو ستذهب إلى مباراة خماسي، من اللاعبين الـ4 الذي تثق فيهم وترغب في أن يرافقوك؟ أجب في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.

نجم شبكة BeINSports شارك في لعبة FilGoal.com والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها نجوم الكرة المصرية.

وقال عصام الشوالي: "جيانلويجي بوفون هو حارس مرمى فريقي بلا شك".

ثم أضاف "سيرخيو راموس سيكون مدافعي الأساسي في الفريق. معه في الوسط سيلعب أندريس إنيستا ساحر برشلونة".

وتابع "أما خط الهجوم فسيشارك فيه 2. ليونيل ميسي".

وأردف "هناك بندق. خالد الغندور بمهارته الكبيرة وهناك بيبو بسرعته وحرفيته في الركض بالكرة".

وأكمل "طبعا سأبدل مكاني مع كل واحد فيهم لفترة. وبما إننا نمتلك بدلاء فهناك لاعب مهم جدا يجب أن يأتي معنا".

وأتم "وائل جمعة للأعباء الدفاعية. الصخرة خامسنا".