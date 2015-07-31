بالصور.. المنوفية تطلق ماراثون للدراجات احتفالا بقناة السويس الجديدة

فى إطار احتفالات محافظة المنوفية بافتتاح قناة السويس نظمت محافظة المنوفية ماراثون للدراجات تحت شعار " مصر بتفرح" بشوارع مدينة شبين الكوم فى الثامنة من صباح اليوم الجمعة بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

شارك فى الماراثون أكثر من 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، حيث انطلق الماراثون من أمام الاستاد الرياضى بشبين الكوم مرورا بشوارع هشام بركات (شارع الاستاد) والجلاء البحرى وجمال عبد الناصر.

من جانبه أشار محافظ االمنوفية إلى أن العالم بأثره سيشهد على عظمة وعبقرية هذا الشعب الذى أنجز واحدا من أهم مشروعات هذا القرن هذا المشروع الذى يعد انطلاقة وبداية لتدشين مزيد من المشروعات التى تعيد إلى التاريخ مشاهد توصل إرادة أبناء مصر التى تميزوا بها عبر العصور ففى زمن قياسى استطاع أبناء مصر إنجاز هذا المشروع ويعد مهرجان اليوم تعبيرا عن فرحتنا ودعوة لإسراع الخطى نحو آفاق جديدة لمستقبل قريب سيشهد ما يتمتع به شعب مصر من إرادة تميزوا بها عبر عصور التاريخ ويشهد على ذلك أهرامات الماضى البعيد والسد العالى فى الماضى القريب وقناة السويس الجديدة فى الحاضر والمستقبل التى ملأت السماء تفاؤلا ونورا فليكن هذا الحدث بداية جديدة تتطلب تفعيلا متواصلا لإرادتنا وتحمل مفاهيم جديدة للتحضر والرقى ولنسمو بعملنا من مستوى إلى مستوى.



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