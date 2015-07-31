قصر ثقافة حسن فتحي يقيم ندوة عن الصحة الإنجابية

أقام قصر ثقافة حسن فتحى التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم ندوة بعنوان (الصحة الإنجابية)حاضرها الدكتور أيمن محمد طه ضمن برنامج الوعى الثقافى للمرأة بجمعية الندى.

> وقال عبد الراضى على مدير قصر ثقافة حسن فتحي أن الندوة تناولت موضوع الصحة الإنجابية منذ بداية الحمل في الأشهر الثلاث الأولى وحتى ولادة الطفل وأهم الأخطاء الشائعة لدى الحوامل وما هي التغذية المطلوبة للأم حتى يكتمل نمو الجنين.

> وأشار الدكتور أيمن محمد طه خلال المحاضرة إلي أن السن الأنسب للحمل من 18 وحتى 35 سنة كما أكد على أهمية أخذ عينة الغدة الدرقية المشهورة بين الناس باسم عينة كعب رجل الطفل لاكتشاف اذا كانت الغدة سليمة ام ان بها مشاكل.

> من جانبه قال الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي أن كل ما في المجتمع يحتاج الى ثقافة فالحمل الولادة والتعامل مع الطفل يحتاج الى ثقافة كبيرة وهى ليست ثقافة الكلمات المتقاطعة التي تعتمد على كم المعلومات؛ لكنها ثقافة التعامل مع الأمور بشكل موضوعى بعيد عن الخرافات الصحية لذا اوجدنا نوع من التعاون بين مديرية الصحة وثقافة الأقصر لتوعية النساء والفتيات في امورهن الصحية.