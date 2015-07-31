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مصرع ربة منزل بعد سقوط كابل كهرباء ضغط عال أعلى منزلها فى الإسكندرية

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مصرع ربة منزل بعد سقوط كابل كهرباء ضغط عال أعلى منزلها فى الإسكندرية مصرع ربة منزل بعد سقوط كابل كهرباء ضغط عال أعلى منزلها فى الإسكندرية
لقيت ربة منزل مصرعها فى الإسكندرية، بعد سقوط كابل كهرباء ضغط عالى يمر أعلى منزلها بمنطقة المنتزه.

البدابة كانت بتلقى اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من المقدم محمد عزب، رئيس مباحث قسم أول المنتزه، من مستشفي رأس التين العام، بوصول "اعتماد. م. ق" 46 سنة ربة منزل مقيمه بدائرة القسم مصابة بحروق بمختلفة أنحاء الجسم وتوفيت فور وصولها المستشفى.

وبسؤال ابنتها "أمنية" 42 سنة ربة منزل، قررت بأنه أثناء تواجد والدتها أعلي سطح العقار سكنها انقطع كابل كهرباء الضغط العالي المار أعلي العقار، ما نتج عنه حدوث شرز كهربائي أدى لإصابتها التى أودت بحياتها،ولم تتهم أحداً بالتسبب في وفاتها. كلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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