نيابة سوهاج تأمر بتشريح جثة مجهولة الهوية وتطلب تحريات المباحث

أمر المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج ، وسكرتارية طه محمد عثمان ، بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة مجهولة الهوية عثر عليها بجوار شريط السكة الحديد أمام كوبرى قرية المحامدة البحرية لبيان ما بها من إصابات وسبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداث الاصابة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد لشاب فى منتصف العقد الثالث من العمر عارى الملابس سوى "شورت" وبه إصابة أعلى اليد اليسرى ومبتور الساقين وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة.