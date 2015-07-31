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طوابير احتفالية على طريق الشرقية الإسماعيلية خلال افتتاح قناة السويس

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طوابير احتفالية على طريق الشرقية الإسماعيلية خلال افتتاح قناة السويس طوابير احتفالية على طريق الشرقية الإسماعيلية خلال افتتاح قناة السويس
أعلنت محافظة الشرقية عن إعداد وتجهيز المسافة المارة على طريق "القاهرة -الإسماعيلية الصحراوى" مروراً بالشرقية بطول 22 كيلو بنطاق المحافظة، لتنفيذً خطة الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة والعابرة من هذا الطريق لحضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وشدد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، على الجهاز التنفيذى بضرورة تزيين ودهان الطريق وعمل بنارات بطول الطريق وأشجار وورود وتقديم فقرات فنية وشعبية من المزمار البلدى ورقص الخيول والتنورة للترحيب بالوفود المشاركة والعابرة من هذا الطريق .

وقد استعدت المحافظة بتزيين الشوارع والميادين العامة بكافة مدن المحافظة ورفع أعلام الجمهورية والشرقية وقناة السويس على المنشآت العامة ووضع شاشات بكافة الميادين العامة لنقل الأحتفال على الهواء للمواطنين.

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