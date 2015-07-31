أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

اكسسوارت فاخرة لأناقة الرجل

Google+ Print
اكسسوارت فاخرة لأناقة الرجل اكسسوارت فاخرة لأناقة الرجل

الخميس 30-07-2015 13:15

يبحث الرجل العصريّ بشكل مستمرّ عن أجمل الاكسسوارت التي يُكمل بها أناقته ورزانته، خصوصاً بعد أن أصبحت هذه الاكسسوارت جزءاً أساسياً من خزانة الرجل، كالأحذية الأنيقة، والحقائب الجلدية، وربطات العنق، وبعض المجوهرات كالعقود الناعمة أو الأساور التي تُنسّق مع الساعات.
وقد قدّم مصممو الأزياء والاكسسوارت أجمل التصاميم لموسم ما قبل خريف 2015 مستخدمين فيها أفخم وأرقى الموادّ، كالجلود الطبيعية والمعادن المُغطسة بالفضّة، والأقمسة الفاخرة، كالحرير والكشمير وغيرها.
وقد اخترنا اليوم بعض هذه الاكسسوارت الرائعة لتنتقي منها ما يعجبك لأناقتك العملية، مثل الأحذية الجلدية والعصرية من: Bottega Veneta، Brioni، Tod's، وBerluti، ومثل حقائب اليد الأنيقة للحاسوب المحمول أو الملفات الهامّة أو رحلات العمل القصيرة من Dunhill، Givenchy، وMulberry، بالإضافة إلى ربطات العنق ذات التصاميم المميزة من: Alexander McQueen، Dolce & Gabbana، وLanvin. وقد اخترنا بعض الحُلي من أزرار قمصان وأساور وعقود من: Paul Smith، Valextra، وMaison Margiela. أما النظارات الشمسية التي لا غنى عنها فقد اخترناها من: Saint Laurent، وDries Van Noten.
شاهد المجموعة الكبيرة من الاكسسوارت التي انتقيناها لك هنا لتكمل بها أناقتك وإطلالاتك الرجولية الرزينة، واختَر منها ما يعجبك.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي