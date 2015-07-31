اكسسوارت فاخرة لأناقة الرجل

يبحث الرجل العصريّ بشكل مستمرّ عن أجمل الاكسسوارت التي يُكمل بها أناقته ورزانته، خصوصاً بعد أن أصبحت هذه الاكسسوارت جزءاً أساسياً من خزانة الرجل، كالأحذية الأنيقة، والحقائب الجلدية، وربطات العنق، وبعض المجوهرات كالعقود الناعمة أو الأساور التي تُنسّق مع الساعات.

وقد قدّم مصممو الأزياء والاكسسوارت أجمل التصاميم لموسم ما قبل خريف 2015 مستخدمين فيها أفخم وأرقى الموادّ، كالجلود الطبيعية والمعادن المُغطسة بالفضّة، والأقمسة الفاخرة، كالحرير والكشمير وغيرها.

وقد اخترنا اليوم بعض هذه الاكسسوارت الرائعة لتنتقي منها ما يعجبك لأناقتك العملية، مثل الأحذية الجلدية والعصرية من: Bottega Veneta، Brioni، Tod's، وBerluti، ومثل حقائب اليد الأنيقة للحاسوب المحمول أو الملفات الهامّة أو رحلات العمل القصيرة من Dunhill، Givenchy، وMulberry، بالإضافة إلى ربطات العنق ذات التصاميم المميزة من: Alexander McQueen، Dolce & Gabbana، وLanvin. وقد اخترنا بعض الحُلي من أزرار قمصان وأساور وعقود من: Paul Smith، Valextra، وMaison Margiela. أما النظارات الشمسية التي لا غنى عنها فقد اخترناها من: Saint Laurent، وDries Van Noten.

شاهد المجموعة الكبيرة من الاكسسوارت التي انتقيناها لك هنا لتكمل بها أناقتك وإطلالاتك الرجولية الرزينة، واختَر منها ما يعجبك.

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