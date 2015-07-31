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"مايكل كورس" يعلن عن إطلاق مجموعة مجوهرات ذهب جديدة

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"مايكل كورس" يعلن عن إطلاق مجموعة مجوهرات ذهب جديدة "مايكل كورس" يعلن عن إطلاق مجموعة مجوهرات ذهب جديدة

الخميس 30-07-2015 16:52

يسر "مايكل كورس" Michael Kors الإعلان عن إطلاق مجموعة جديدة رائعة من المجوهرات الحديثة، الجريئة والبرّاقة: "مجموعة الذهب" (The Gold Collection). هذه القطع المنحوتة، المصنوعة من الستاينلس ستيل بألوان الذهب الأبيض، الأصفر والوردي، تعكس المبادئ الأساسية لجمالية تصاميم "مايكل" وتلخص جاذبية الترف والفخامة التي تتميز بها لايف ستايل "مايكل كورس" Michael Kors.

إختيرت ظلال الذهب الثلاث المميزة التي هي في أساس هذه المجموعة، بعناية تامة ومن ثم تم أحيائها عبر الأخذ بعين الإعتبار امرأة مايكل كورس، مما ساهم بولادة مجموعة متنوعة من الأنماط والأشكال توفر طلة برّاقة تتلائم مع كل مناسبة، مزاج أو جمالية شخصية.

عندما تقرر المرأة أن تفرض تأثيراً ولو بسيطاً ولكن قوياً من خلال قطع مجوهرات بلونٍ أحادي، أو تقرر الخلط والتنسيق بين الاشكال المذهبة بطريقة ملفتة للنظر – فإن مجموعة الذهب هذه تضم كل ما تحتاجه.

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سيدتي