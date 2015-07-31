رهافة الدانتيل تزيد إطلالات النجمات أناقة

تبحث النجمات بشكل مستمر عن أكثر الإطلالات أنوثة وجاذبية ولاسيما على السجادة الحمراء، وفي المناسبات الكبيرة والهامة، ويحاولن اختيار أجمل تصاميم الفساتين من أجود الأقمشة وخاصة قماش الدانتيل الذي يتمتع برهافة مُطلقة تزيد من إطلالاتهن أناقة.

ومؤخراً، لاحظنا كيف أن عدداً كبيراً من النجمات تألقن بأجمل التصاميم من الدانتيل لفساتين طويلة وقصيرة، رسمية أو أكثر شبابية وبمختلف الألوان الداكنة أو الزاهية. وفي كل مرة، نجحن باعتماد أسلوب راق وفاخر بمساعدة هذا القماش، ونذكر منهن: ميساء المغربي التي اختارت فستاناً من الدانتيل الزهري بقصّة مستوحاة من الخمسينيات، وNicky Hilton التي تألقت بفستان قصير من الدانتيل الأبيض مرصع بأحجار ملونة وبرّاقة، وإليسا التي وقع اختيارها أيضاً على الدانتيل الأبيض فانتقت فستاناً من الكشاكش من Elie Saab، ونانسي عجرم التي رأيناها في حفل BIAF بفستان أسود أيضاً حمل توقيع Elie Saab، وغيرهن مثل Naomi Watts، Sofia Vergara، ونجوى كرم...

والملفت للنظر أن جميع إطلالات النجمات بقماش الدانتيل كانت رائعة وأنيقة وغاية في الأنوثة، بغض النظر عن بساطتها أو فخامتها. ولهذا، اخترنا لك اليوم مجموعة من أجمل خياراتهن بهذا القماش وأكثرها حداثة لتستوحي منها إطلالة كلها أنوثة.

سيعجبك أيضاً: