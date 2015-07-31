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ارتفاع حصيلة اشتباكات مدينة درنة الليبية إلى 11 قتيلا

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ارتفاع حصيلة اشتباكات مدينة درنة الليبية إلى 11 قتيلا ارتفاع حصيلة اشتباكات مدينة درنة الليبية إلى 11 قتيلا
ارتفعت حصيلة قتلى المعارك المسلحة، التى تدور فى مدينة درنة شرقى ليبيا بين مجلس شورى مجاهدى درنة وضواحيها (تكتل لكتائب مسلحة) وتنظيم داعش إلى 11 شخصا.

وكان مسئول بمجلس شورى مجاهدى درنة قد صرح أمس الأول بأن المعركة التى سميت بـ"عملية النهروان" خلفت ستة قتلى من قوات مجلس شورى مجاهدى درنة.

وقال مصدر محلى بالمدينة اليوم، "إن حصيلة قتلى الاشتباكات بين مجلس شورى مجاهدى درنة وتنظيم داعش ارتفعت إلى 11 قتيلا،لافتا إلى أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على مناطق مرتفعات الكورفات ال7 ومنطقة الفتائح وأن العملية العسكرية التى انطلقت تهدف إلى اقتحام هذه المناطق والسيطرة عليها.

تأتى هذه المعارك بعد إعلان مجلس شورى مجاهدى درنة، منذ يومين، انطلاق معركة "الحسم" بمساندة أهالى المدينة المسلحين لما وصفه ب ـ"تحرير بقايا المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى المدينة" .

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