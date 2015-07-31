CNN: مؤشرات على أن جون "جزار داعش" لم يقتل

نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن محمد اموازى، المعروف باسم الجهادى جون والذى ظهر فى عدد من مقاطع الفيديو التى صورت قطع تنظيم داعش لرؤوس رهائن حى ولم يقتل".

وأوضح المسئولان أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن جون صاحب اللكنة الإنجليزية متواجد داخل أو قرب مدينة الرقة التى أعلنها التنظيم "عاصمة لدولة الخلافة" على حد تعبيرهم، ورفض المسئولان توضيح طبيعة المعلومات الاستخباراتية التى أدت لهذا الاستنتاج، إلا أنهم لفتوا إلى أن المعلومات أظهر تواجد الجهادى جون فى منطقة معينة فى وقت معين دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ذلك.

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتى فى الوقت الذى قالت فيه تقارير إعلامية لم يتم التأكد من صحتها بأن الجهادى جون فر من صفوف تنظيم داعش.