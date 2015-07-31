مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بمدينة بنغازى

طرابلس / أ ش أ /

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب 6 آخرون ، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور وسط البلاد"سوق الحوت" بمدينة بنغازي.

>وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة - فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثمان جندى بالجيش يدعى جاسر الفلاح وستة جرحى جراء الاشتباكات بسوق الحوت بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

>وأضافت البرغثى أن جثة الجندى عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها ، لافتة أن الجرحى الستة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة قدمت لهم الإسعافات الأولية ،غادر منهم 4 جنود وهناك أثنان تحت الرعاية الطبية.

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